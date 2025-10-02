https://ria.ru/20251002/putin-2046028160.html
Путин назвал цветную революцию неконституционным захватом власти
Путин назвал цветную революцию неконституционным захватом власти - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал цветную революцию неконституционным захватом власти
Цветная революция - это неконституционный захват власти, это ни к чему хорошему не приводит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:24:00+03:00
2025-10-02T21:24:00+03:00
2025-10-02T21:24:00+03:00
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_78d4f11df79ecffe7f02349549c6f213.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2046026619.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_7614275b28c212599bd3ac8a9b837925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025, политика
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Политика
Путин назвал цветную революцию неконституционным захватом власти
Путин: цветная революция ни к чему хорошему не приводит