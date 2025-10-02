https://ria.ru/20251002/putin-2046027506.html

Путин назвал Tomahawk мощным оружием

Tomahawk хоть и не современное, но мощное оружие, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Tomahawk хоть и не современное, но мощное оружие, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Что касается "Томагавков", то это мощное оружие. Оно правда уже такое, не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>

Путин: Ракеты Tomahawk – хоть и не современное, но мощное оружие Ракеты Tomahawk, которые, как пишут СМИ, США могут поставить Украине – хоть и не современное, но мощное оружие, заявил Путин. При этом президент подчеркнул, что поставки этих ракет Киеву не изменят ситуацию на поле боя. И добавил, что, если Киев применит Tomahawk, то это нанесет ущерб отношениям России и США. 2025-10-02T21:23 true PT0M35S

