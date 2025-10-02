Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046025472.html
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном - РИА Новости, 02.10.2025
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с Наполеоном. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:17:00+03:00
2025-10-02T21:17:00+03:00
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046022217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41e1e8d5369b0dcb6c9da36bad6024f7.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046012293.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Французы, ко мне!" Путин сравнил Макрона с Наполеоном
Путин сравнил Макрона с Наполеоном (особенно впечатляюще - на 47-й секунде видео).
2025-10-02T21:17
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046022217_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dca0559aa45e34546bd8b64ab878570a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон
Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном

Путин на заседании клуба «Валдай» сравнил Макрона с Наполеоном

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с Наполеоном.
"Ему (Макрону - ред.) очень хочется перенести, как я уже сказал в своем выступлении, напряжение на внешний контур, возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам... "Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе", как Наполеон", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал об отношениях с Макроном
Вчера, 20:44
 
РоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала