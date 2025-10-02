https://ria.ru/20251002/putin-2046025472.html
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном - РИА Новости, 02.10.2025
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с Наполеоном. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:17:00+03:00
2025-10-02T21:17:00+03:00
2025-10-02T21:17:00+03:00
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046022217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41e1e8d5369b0dcb6c9da36bad6024f7.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046012293.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046022217_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dca0559aa45e34546bd8b64ab878570a.jpg
"Французы, ко мне!" Путин сравнил Макрона с Наполеоном
Путин сравнил Макрона с Наполеоном (особенно впечатляюще - на 47-й секунде видео).
2025-10-02T21:17
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон
Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Путин сравнил президента Франции с Наполеоном
Путин на заседании клуба «Валдай» сравнил Макрона с Наполеоном