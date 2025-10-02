Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что на встрече он и Трамп слушали друг друга - РИА Новости, 02.10.2025
21:15 02.10.2025 (обновлено: 21:46 02.10.2025)
Путин рассказал, что на встрече он и Трамп слушали друг друга
Путин рассказал, что на встрече он и Трамп слушали друг друга

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске они слушали друг друга, обменивались мнениями, включая сложные вопросы.
"Мы беседовали, беседовали, сколько там, часа полтора, да. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал, я слушал его — тоже внимательно. Мы обменялись, вопросы сложные", — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
