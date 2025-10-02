https://ria.ru/20251002/putin-2046024325.html
Путин рассказал, что на встрече он и Трамп слушали друг друга
Путин рассказал, что на встрече он и Трамп слушали друг друга - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, что на встрече он и Трамп слушали друг друга
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске они слушали друг друга, обменивались мнениями,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:15:00+03:00
2025-10-02T21:15:00+03:00
2025-10-02T21:46:00+03:00
в мире
россия
аляска
великий новгород
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
аляска
великий новгород
в мире, россия, аляска, великий новгород, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Аляска, Великий Новгород, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин рассказал, что на встрече он и Трамп слушали друг друга
Путин рассказал, что они с Трампом во время встречи на Аляске слушали друг друга