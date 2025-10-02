https://ria.ru/20251002/putin-2046024221.html
Путин: применение Украиной Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США
Путин: применение Украиной Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США
2025-10-02T21:14:00+03:00
2025-10-02T21:14:00+03:00
2025-10-02T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир путин
украина
в мире
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
сша
украина
Путин: применение Украиной Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нанесет ли это ущерб отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет", - заявил Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Применять "Томагавки" без прямого участия американских военных невозможно. Это будет означать качественно новый этап эскалации между Россией и Соединенными Штатами", - подчеркнул Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.