Путин оценил последствия введения безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 02.10.2025
21:14 02.10.2025 (обновлено: 21:24 02.10.2025)
Путин оценил последствия введения безвизового режима с Китаем
Последствия введения безвизового режима с Китаем будут самыми положительными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин про решение о безвизовом режиме для китайских туристов
Про решение о безвизовом режиме для китайских туристов будет объявлено уже в ближайшее время, заявил Путин. Решение Китая об отмене виз для россиян стало приятной неожиданностью, добавил президент.
Путин: последствия введения безвизового режима с Китаем будут положительными

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Последствия введения безвизового режима с Китаем будут самыми положительными, заявил президент России Владимир Путин.
"Какие последствия будут? Я думаю, самые положительные, потому что база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин добавил, что о зеркальном решении по безвизовому режиму для китайских туристов будет объявлено уже в ближайшее время.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин оценил результаты своего визита в Китай
