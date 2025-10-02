https://ria.ru/20251002/putin-2046024033.html
Путин оценил последствия введения безвизового режима с Китаем
Путин оценил последствия введения безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил последствия введения безвизового режима с Китаем
Последствия введения безвизового режима с Китаем будут самыми положительными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:14:00+03:00
2025-10-02T21:14:00+03:00
2025-10-02T21:24:00+03:00
китай
россия
великий новгород
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046026830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6936a0ed461aa5000479dc09eda892f.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046017229.html
китай
россия
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046026830_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e414e60126805e9689bcf4046180cf2c.jpg
Путин про решение о безвизовом режиме для китайских туристов
Про решение о безвизовом режиме для китайских туристов будет объявлено уже в ближайшее время, заявил Путин.
Решение Китая об отмене виз для россиян стало приятной неожиданностью, добавил президент.
2025-10-02T21:14
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, великий новгород, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Китай, Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин оценил последствия введения безвизового режима с Китаем
Путин: последствия введения безвизового режима с Китаем будут положительными