Путин отметил особый характер отношений России и Индии
Путин отметил особый характер отношений России и Индии - РИА Новости, 02.10.2025
Путин отметил особый характер отношений России и Индии
Российско-индийские отношения носят особый характер еще со времен Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин отметил особый характер отношений России и Индии
