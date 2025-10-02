https://ria.ru/20251002/putin-2046023411.html
Путин высказался о возможной поставке ракет Tomahawk Украине
Поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
украина
2025
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Tomahawk - это мощное оружие, оно правда уже не совсем современное, но мощное, представляющее угрозу. Конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношение на поле боя", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.