Путин ответил на вопрос о том, кто инициировал встречу с Трампом на Аляске
Путин ответил на вопрос о том, кто инициировал встречу с Трампом на Аляске - РИА Новости, 02.10.2025
Путин ответил на вопрос о том, кто инициировал встречу с Трампом на Аляске
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на вопрос о том, кому принадлежала инициатива его встречи с
2025-10-02T21:10:00+03:00
2025-10-02T21:10:00+03:00
2025-10-02T22:13:00+03:00
Путин с улыбкой ответил на вопрос, кто предложил организовать встречу с Трампом на Аляске
"Ну какая разница? Главное, что мы встретились"
Путин с улыбкой ответил на вопрос, кто предложил организовать его встречу с Трампом именно на Аляске.
Путин ответил на вопрос о том, кто инициировал встречу с Трампом на Аляске
Путин тот факт, что встреча с Трампом состоялась, главным