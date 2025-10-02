Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о том, кто инициировал встречу с Трампом на Аляске - РИА Новости, 02.10.2025
21:10 02.10.2025 (обновлено: 22:13 02.10.2025)
Путин ответил на вопрос о том, кто инициировал встречу с Трампом на Аляске
в мире, россия, аляска, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Аляска, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на вопрос о том, кому принадлежала инициатива его встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, заявил, что главное - то, что эта встреча состоялась.
"Ну какая разница, главное, что мы встретились", - сказал Путин.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов всё еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин рассказал, какой должна стать российская экономика
