https://ria.ru/20251002/putin-2046021825.html
Путин призвал не допустить роста теневой экономики в России
Путин призвал не допустить роста теневой экономики в России - РИА Новости, 02.10.2025
Путин призвал не допустить роста теневой экономики в России
Президент России Владимир Путин отметил важность того, чтобы в России не выросли масштабы теневой экономики. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:09:00+03:00
2025-10-02T21:09:00+03:00
2025-10-02T21:09:00+03:00
экономика
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045955381_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_4abd49f50f7ee35358733b8c9c1d7cc0.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046021496.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045955381_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afd5cf40c56152550f9221012d376e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Экономика, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин призвал не допустить роста теневой экономики в России
Путин: важно, чтобы в России не выросли масштабы теневой экономики