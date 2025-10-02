Рейтинг@Mail.ru
Путин не рассказывал Трампу в США историю Украины - РИА Новости, 02.10.2025
21:07 02.10.2025
Путин не рассказывал Трампу в США историю Украины
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что не рассказывал президенту США Дональду Трампу в ходе саммита... РИА Новости, 02.10.2025
Путин не рассказывал Трампу историю Украины на Аляске

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что не рассказывал президенту США Дональду Трампу в ходе саммита на Аляске историю Украины, они обсуждали варианты урегулирования конфликта.
"Я не буду скрывать, мы просто реально говорили о возможных вариантах урегулирования, говорили достаточно открыто, по-честному говорили", - заявил Путин, отрицательно ответив на вопрос, рассказывал ли он американскому лидеру историю Украины.
