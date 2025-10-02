https://ria.ru/20251002/putin-2046019561.html
Путин обсуждал с Трампом восстановление российской-американских отношений
Путин обсуждал с Трампом восстановление российской-американских отношений - РИА Новости, 02.10.2025
Путин обсуждал с Трампом восстановление российской-американских отношений
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом восстановление российско-американских отношений. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:02:00+03:00
2025-10-02T21:02:00+03:00
2025-10-02T21:02:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251002/tramp-2046019355.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин обсуждал с Трампом восстановление российской-американских отношений
Путин сообщил, что обсуждал с Трампом восстановление отношений России и США