Путин ответил на вопрос о связи с Россией танкера, задержанного во Франции
Путин ответил на вопрос о связи с Россией танкера, задержанного во Франции - РИА Новости, 02.10.2025
Путин ответил на вопрос о связи с Россией танкера, задержанного во Франции
Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, насколько задержанный Францией танкер связан с Россией. РИА Новости, 02.10.2025
Путин ответил на вопрос о связи с Россией танкера, задержанного во Франции
Путин не знает, на сколько связан с РФ задержанный Францией танкер