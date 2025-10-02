Путин назвал причину захвата Францией танкера

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал причиной захвата Францией танкера в нейтральных водах тяжелую внутриполитическую ситуации для Парижа.
"Танкер захвачен в нейтральных водах, там, видимо, искали какие-то военные грузы, беспилотники - ничего этого не было и быть не могло. Танкер, действительно, под флагом третьей страны... А что это такое на самом деле? Так ли это важно для Франции? Важно, знаете почему? Исходя из внутриполитической тяжелой ситуации для правящей во Франции верхушки", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции утверждало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.
Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа. По информации агентства Франс Пресс, речь шла о капитане и его помощнике, которые являются гражданами КНР. Прокуратура Бреста изначально возбудила дело по факту "непредоставления документов, подтверждающих страну происхождения судна" и "отказа подчиниться", однако позднее решила продолжить дело только против капитана, которому была вручена повестка для явки в брестский суд по уголовным делам. Его помощник был освобожден.
При этом в МИД России, комментируя слова президента Франции Эммауэля Макрона о задержании танкера, связываемого им с якобы "теневым флотом" РФ, заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта.