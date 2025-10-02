https://ria.ru/20251002/putin-2046018437.html
Визит в КНР был более обширным, чем в США, заявил Путин
Визит в КНР был более обширным, чем в США, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Визит в КНР был более обширным, чем в США, заявил Путин
Визит в Китай имел более обширный характер, чем встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:59:00+03:00
2025-10-02T20:59:00+03:00
2025-10-02T20:59:00+03:00
в мире
китай
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_172:0:3075:1633_1920x0_80_0_0_c78cf638bc360174203f7cca1f673ddc.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045987774.html
китай
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_f4453e31248eed6279db4ad05b3e847d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Китай, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Визит в КНР был более обширным, чем в США, заявил Путин
Путин: визит в Китай имел более обширный характер, чем встреча с Трампом