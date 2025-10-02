https://ria.ru/20251002/putin-2046017956.html
Трамп защищает интересы своей страны, заявил Путин
Трамп защищает интересы своей страны, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Трамп защищает интересы своей страны, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп любит позаниматься эпатажем, но он защищает интересы своей страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
Трамп защищает интересы своей страны, заявил Путин
Путин: Трамп любит эпатаж, но он защищает интересы своей страны