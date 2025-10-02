https://ria.ru/20251002/putin-2046017392.html
Путин назвал сообщения о якобы обстреле ЗАЭС со стороны России чушью
Президент РФ Владимир Путин назвал чушью сообщения, что Запорожская АЭС обстреливается со стороны России. РИА Новости, 02.10.2025
