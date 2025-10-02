Рейтинг@Mail.ru
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях - РИА Новости, 02.10.2025
20:53 02.10.2025 (обновлено: 22:12 02.10.2025)
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях - РИА Новости, 02.10.2025
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях
Президент России Владимир Путин сообщил, что на Аляске не говорил с главой США Дональдом Трампом о двусторонних отношениях, речь шла только об украинском... РИА Новости, 02.10.2025
Путин о переговорах с Трампом на Аляске
Путин о переговорах с Трампом на Аляске
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях

Путин заявил, что на Аляске обсуждал с Трампом только Украину

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на Аляске не говорил с главой США Дональдом Трампом о двусторонних отношениях, речь шла только об украинском урегулировании.
"Мы там (на Аляске - ред.) не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах даже двусторонней повестки, говорили только о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал встречу на Аляске знаком для восстановления отношений с США
Вчера, 20:52
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
