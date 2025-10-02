https://ria.ru/20251002/putin-2046015947.html
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях - РИА Новости, 02.10.2025
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях
Президент России Владимир Путин сообщил, что на Аляске не говорил с главой США Дональдом Трампом о двусторонних отношениях, речь шла только об украинском... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:53:00+03:00
2025-10-02T20:53:00+03:00
2025-10-02T22:12:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046015814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a411637d2f710c3a886e508d3e311368.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046015409.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046015814_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e25c1286f402c4c4a2daa97d393576a3.jpg
Путин о переговорах с Трампом на Аляске
Путин о переговорах с Трампом на Аляске
2025-10-02T20:53
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин не говорил с Трампом на Аляске о двусторонних отношениях
Путин заявил, что на Аляске обсуждал с Трампом только Украину