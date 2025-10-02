Рейтинг@Mail.ru
В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046014517.html
В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин
В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин
В Европе набирают обороты национально ориентированные политические силы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:49:00+03:00
2025-10-02T20:49:00+03:00
в мире
европа
россия
франция
владимир путин
виктор орбан
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_3bfbdd9e937a8423092b0b91627cda00.jpg
https://ria.ru/20250415/es-2011341573.html
европа
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5ae2f348d2bc7fafbec120202bb14e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, франция, владимир путин, виктор орбан, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Европа, Россия, Франция, Владимир Путин, Виктор Орбан, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин

Путин: в Европе набирают обороты национально ориентированные политические силы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. В Европе набирают обороты национально ориентированные политические силы, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот сейчас всё-таки в Европе набирает обороты, набирают обороты политические силы, которые национально ориентированы. И во Франции, не буду там называть, и в Германии. Венгрия во главе с Виктором Орбаном, конечно, занимает такую позицию давно... Вот если эти силы в Европе будут и дальше набирать обороты, ну тогда Европа будет возрождаться", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В МИД назвали причины кризиса в ЕС
15 апреля, 12:43
 
В миреЕвропаРоссияФранцияВладимир ПутинВиктор ОрбанМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала