В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин
В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин
В Европе набирают обороты национально ориентированные политические силы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:49:00+03:00
2025-10-02T20:49:00+03:00
2025-10-02T20:49:00+03:00
в мире
европа
россия
франция
владимир путин
виктор орбан
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954595_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_3bfbdd9e937a8423092b0b91627cda00.jpg
https://ria.ru/20250415/es-2011341573.html
европа
россия
франция
В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин
Путин: в Европе набирают обороты национально ориентированные политические силы