Путин заявил о продолжительной стагнации в экономике ЕС
Стагнация в экономике ЕС наблюдается не первый год и продолжится в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
экономика
россия
германия
владимир путин
евросоюз
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
германия
2025
Экономика, Россия, Германия, Владимир Путин, Евросоюз, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
