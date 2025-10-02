Рейтинг@Mail.ru
20:48 02.10.2025
Россия и Китай остаются в духе союзничества, заявил Путин
россия, китай, выступление путина на "валдае" — 2025, владимир путин, великий новгород, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Китай, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Владимир Путин, Великий Новгород, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия и Китай остаются в духе союзничества, заявил Путин

Путин: Россия и Китай остаются в духе союзничества

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Флаги России и Китая. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия и Китай остаются в духе союзничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы (Россия и Китай - ред.) остаемся в духе этого союзничества. Это очень важно", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений
РоссияКитайВыступление Путина на "Валдае" — 2025Владимир ПутинВеликий НовгородМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
