Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана - РИА Новости, 02.10.2025
20:46 02.10.2025
Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана
Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана - РИА Новости, 02.10.2025
Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил надежду, что большинство венгров хотят оставаться венграми и будут
Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана

Путин выразил надежду, что большинство венгров будут поддерживать Орбана

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил надежду, что большинство венгров хотят оставаться венграми и будут поддерживать премьер-министра своей страны Виктора Орбана.
"Я не слежу за внутриполитическими событиями Венгрии, но думаю, что большинство венгров хотят оставаться венграми и будут поддерживать Орбана", - сказал президент.
