https://ria.ru/20251002/putin-2046013127.html
Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана
Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана - РИА Новости, 02.10.2025
Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил надежду, что большинство венгров хотят оставаться венграми и будут РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:46:00+03:00
2025-10-02T20:46:00+03:00
2025-10-02T20:46:00+03:00
в мире
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20251002/zayavlenie-2045852536.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин выразил надежду, что венгры будут поддерживать Орбана
Путин выразил надежду, что большинство венгров будут поддерживать Орбана