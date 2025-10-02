Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о наблюдателях МАГАТЭ на ЗАЭС
20:45 02.10.2025
Путин рассказал о наблюдателях МАГАТЭ на ЗАЭС
Наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС, они всё там видят, хоть и помалкивают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
магатэ
запорожская аэс
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
великий новгород
валдай
Путин: наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС, они всё там видят, хоть и помалкивают, заявил президент России Владимир Путин.
"Там же (на ЗАЭС - ред.) присутствуют сотрудники МАГАТЭ, они помалкивают, стесняясь на самом деле происходящих процессов, но все видят, они же все видят, что происходит. Что же мы, сами по себе наносим удары, что ли?" - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
