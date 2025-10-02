https://ria.ru/20251002/putin-2046012921.html
Путин рассказал о наблюдателях МАГАТЭ на ЗАЭС
Путин рассказал о наблюдателях МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о наблюдателях МАГАТЭ на ЗАЭС
Наблюдатели МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС, они всё там видят, хоть и помалкивают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
