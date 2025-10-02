Путин рассказал о работниках Запорожской АЭС

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что на Запорожской АЭС продолжают работать те люди, которые там работали, приехали туда только около 250 человек из других регионов России.

"Сейчас на станции работает свыше 4,5 тысячи человек. И только, по-моему, 250 приехали из других регионов России . Все остальные – это те люди, которые здесь всегда работали", - сказал Путин

Он отметил, что в украинские времена на ЗАЭС работало где-то около 10 тысяч человек по советскому подходу, когда на станции висела "вся социалка и прочее".

В настоящее время, по словам Путина, какое-то количество уехало, при этом людей никто не выгонял и не держал насильно.