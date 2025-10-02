Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работниках Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.10.2025
20:44 02.10.2025
Путин рассказал о работниках Запорожской АЭС
Путин рассказал о работниках Запорожской АЭС
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что на Запорожской АЭС продолжают работать те люди, которые там РИА Новости, 02.10.2025
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", запорожская аэс, выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Запорожская АЭС, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин рассказал о работниках Запорожской АЭС

Путин заявил, что на ЗАЭС работают только 250 человек из других регионов России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что на Запорожской АЭС продолжают работать те люди, которые там работали, приехали туда только около 250 человек из других регионов России.
"Сейчас на станции работает свыше 4,5 тысячи человек. И только, по-моему, 250 приехали из других регионов России. Все остальные – это те люди, которые здесь всегда работали", - сказал Путин.
Он отметил, что в украинские времена на ЗАЭС работало где-то около 10 тысяч человек по советскому подходу, когда на станции висела "вся социалка и прочее".
В настоящее время, по словам Путина, какое-то количество уехало, при этом людей никто не выгонял и не держал насильно.
"Какое-то количество людей уехало. Их никто не выгонял, и никто насильно не держал и не держит. Люди просто сами захотели остаться, и так же, как и наша коллега, приняли российское гражданство, живут там, как жили, и работают, как работали", - добавил президент.
