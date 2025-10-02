Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отношениях с Макроном - РИА Новости, 02.10.2025
20:44 02.10.2025 (обновлено: 20:48 02.10.2025)
Путин рассказал об отношениях с Макроном
Путин рассказал об отношениях с Макроном - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал об отношениях с Макроном
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на самом деле у него с президентом Франции Эммануэлем Макроном добрые, рабочие отношения. РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал об отношениях с Макроном

Путин рассказал, что на самом деле у него с Макроном добрые и рабочие отношения

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на самом деле у него с президентом Франции Эммануэлем Макроном добрые, рабочие отношения.
"У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину
24 сентября, 18:42
 
