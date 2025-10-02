https://ria.ru/20251002/putin-2046012293.html
Путин рассказал об отношениях с Макроном
Путин рассказал об отношениях с Макроном - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал об отношениях с Макроном
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на самом деле у него с президентом Франции Эммануэлем Макроном добрые, рабочие отношения. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:44:00+03:00
2025-10-02T20:44:00+03:00
2025-10-02T20:48:00+03:00
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630001_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_02c04cce84629b51298622d36f21b137.jpg
https://ria.ru/20250924/makron-2044117417.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630001_2029:837:3643:2048_1920x0_80_0_0_4f92c68b647197fdf545ad94559d8d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин рассказал об отношениях с Макроном
Путин рассказал, что на самом деле у него с Макроном добрые и рабочие отношения
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на самом деле у него с президентом Франции Эммануэлем Макроном добрые, рабочие отношения.
"У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.