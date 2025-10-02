Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, к чему приведет рост пошлин США для партнеров России - РИА Новости, 02.10.2025
20:41 02.10.2025
Путин рассказал, к чему приведет рост пошлин США для партнеров России
Повышение торговых пошлин США в отношении стран, которые торгуют с Россией, приведет к росту цен и торможению экономики в самих Соединенных Штатах, сказал Путин РИА Новости, 02.10.2025
экономика, сша, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", федеральная резервная система сша, владимир путин
Экономика, США, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Федеральная резервная система США, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Повышение торговых пошлин США в отношении стран, которые торгуют с Россией, приведет к росту цен и торможению экономики в самих Соединенных Штатах, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Допустим, будут введены какие-то повышенные тарифы на товары тех стран, с которыми Россия торгует энергоносителями - нефтью, газом и так далее. К чему это приведет? Это приведет к тому, что товаров, скажем, китайских, станет меньше, и вырастут цены на эти товары на рынке США. Или эти китайские товары будут поступать через третьи, четвертые страны, и тогда тоже вырастут цены, потому что возникнет дефицит. И логистика будет дороже. А если это произойдет, цены будут подниматься, тогда ФРС вынужден будет держать высокую ставку или поднимать ставку, чтобы сдержать инфляцию. И тогда это приведет к торможению экономики самих США", - пояснил Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
