https://ria.ru/20251002/putin-2046011032.html
Путин рассказал, к чему приведет рост пошлин США для партнеров России
Путин рассказал, к чему приведет рост пошлин США для партнеров России - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, к чему приведет рост пошлин США для партнеров России
Повышение торговых пошлин США в отношении стран, которые торгуют с Россией, приведет к росту цен и торможению экономики в самих Соединенных Штатах, сказал Путин РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:41:00+03:00
2025-10-02T20:41:00+03:00
2025-10-02T20:41:00+03:00
экономика
сша
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
федеральная резервная система сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046008631.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dde0f32a296dd15c61cfbef7ea76ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", федеральная резервная система сша, владимир путин
Экономика, США, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Федеральная резервная система США, Владимир Путин
Путин рассказал, к чему приведет рост пошлин США для партнеров России
Путин: рост пошлин США для партнеров РФ приведет к росту цен