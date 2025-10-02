Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил возможность зеркального удара на обстрелы ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 02.10.2025 (обновлено: 20:51 02.10.2025)
Путин допустил возможность зеркального удара на обстрелы ЗАЭС Украиной
Киев должен задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
запорожская аэс
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
украина
в мире, россия, украина, владимир путин, запорожская аэс, выступление путина на "валдае" — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Киев должен задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинЗапорожская АЭСВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
