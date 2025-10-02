https://ria.ru/20251002/putin-2046010852.html
Путин допустил возможность зеркального удара на обстрелы ЗАЭС Украиной
Путин допустил возможность зеркального удара на обстрелы ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 02.10.2025
Путин допустил возможность зеркального удара на обстрелы ЗАЭС Украиной
Киев должен задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 02.10.2025
россия
украина
Путин призвал Киев задуматься о том, что Россия может ответить на удары по ЗАЭС
В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС, заявил Путин.
Путин допустил возможность зеркального удара на обстрелы ЗАЭС Украиной
Путин допустил возможность ответа на обстрелы ЗАЭС украинскими войсками