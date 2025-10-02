Путин допустил возможность зеркального удара на обстрелы ЗАЭС Украиной

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Киев должен задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - сказал он.