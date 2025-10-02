Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал удары Украины по ЗАЭС опасной практикой - РИА Новости, 02.10.2025
20:39 02.10.2025 (обновлено: 20:40 02.10.2025)
Путин назвал удары Украины по ЗАЭС опасной практикой
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Удары Украины по Запорожской АЭС - очень опасная практика, лучше ее прекратить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "То, что сейчас происходит на Запорожской АЭС ничем не отличается от действий диверсионных, а по сути террористических групп. Это очень опасная практика, и лучше бы ее прекратить. Надеюсь, это как-то дойдет для тех, кто этим занимается", - сказал Путин.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
украина, россия, владимир путин, запорожская аэс, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Украина, Россия, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Удары Украины по Запорожской АЭС - очень опасная практика, лучше ее прекратить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"То, что сейчас происходит на Запорожской АЭС ничем не отличается от действий диверсионных, а по сути террористических групп. Это очень опасная практика, и лучше бы ее прекратить. Надеюсь, это как-то дойдет для тех, кто этим занимается", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин
Вчера, 20:35
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинЗапорожская АЭСМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
