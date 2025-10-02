https://ria.ru/20251002/putin-2046010545.html

Путин назвал удары Украины по ЗАЭС опасной практикой

2025-10-02T20:39:00+03:00

украина

россия

владимир путин

запорожская аэс

международный дискуссионный клуб "валдай"

выступление путина на "валдае" — 2025

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Удары Украины по Запорожской АЭС - очень опасная практика, лучше ее прекратить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "То, что сейчас происходит на Запорожской АЭС ничем не отличается от действий диверсионных, а по сути террористических групп. Это очень опасная практика, и лучше бы ее прекратить. Надеюсь, это как-то дойдет для тех, кто этим занимается", - сказал Путин.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>

