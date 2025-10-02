https://ria.ru/20251002/putin-2046010545.html
Путин назвал удары Украины по ЗАЭС опасной практикой
Путин назвал удары Украины по ЗАЭС опасной практикой - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал удары Украины по ЗАЭС опасной практикой
02.10.2025
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Удары Украины по Запорожской АЭС - очень опасная практика, лучше ее прекратить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "То, что сейчас происходит на Запорожской АЭС ничем не отличается от действий диверсионных, а по сути террористических групп. Это очень опасная практика, и лучше бы ее прекратить. Надеюсь, это как-то дойдет для тех, кто этим занимается", - сказал Путин.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
