Рейтинг@Mail.ru
Ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046010384.html
Ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС, заявил Путин
Ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС, заявил Путин
Ремонтные бригады не могут полноценно работать на Запорожской АЭС, так как станция находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:39:00+03:00
2025-10-02T20:39:00+03:00
россия
владимир путин
запорожская аэс
вооруженные силы украины
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046008631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, запорожская аэс, вооруженные силы украины, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025, происшествия
Россия, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Происшествия
Ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС, заявил Путин

Путин: ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС из-за ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ремонтные бригады не могут полноценно работать на Запорожской АЭС, так как станция находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос в том, чтобы привести в порядок эти сети. Сложность в том, что это находится, как вы поняли, в зоне досягаемости украинской артиллерии, они бьют по этим местам и фактически не дают подойти туда нашим ремонтным бригадам", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" в 750 киловатт. Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, происходит от резервных дизель-генераторов. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в среду сообщила РИА Новости, что восстановление электроснабжения ЗАЭС по линии "Днепровская" сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее повреждения.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин
Вчера, 20:35
 
РоссияВладимир ПутинЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала