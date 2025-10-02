Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046010167.html
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители - РИА Новости, 02.10.2025
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители
Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам, несмотря на то, что Вашингтон продолжает их РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:39:00+03:00
2025-10-02T20:39:00+03:00
экономика
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046006883_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd8c271f5ef15cc683b72ff363f93379.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046007072.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"
Ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых стран Европы, никогда не станут "быком" при "Юпитере"-США, заявил Путин.
2025-10-02T20:39
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046006883_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3576768cde44f61deb4443cfc9415e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители

Путин объяснил стремление США запретить покупать энергоносители РФ выражением

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам, несмотря на то, что Вашингтон продолжает их импорт, латинским выражением "Что позволено Юпитеру, не позволено быку".
"Покупать наши энергоносители вроде стараются запретить. Ответ простой и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу: "То, что позволено Юпитеру, не позволено быку". Вот что это такое значит", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя продолжение закупок со стороны США российского урана для атомных электростанций одновременно с попытками запретить Индии и Китаю покупать нефть и газ у России.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей
Вчера, 20:32
 
ЭкономикаРоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала