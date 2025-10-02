https://ria.ru/20251002/putin-2046010167.html
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители - РИА Новости, 02.10.2025
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители
Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам, несмотря на то, что Вашингтон продолжает их РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:39:00+03:00
2025-10-02T20:39:00+03:00
2025-10-02T20:39:00+03:00
экономика
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046006883_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd8c271f5ef15cc683b72ff363f93379.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046007072.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046006883_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3576768cde44f61deb4443cfc9415e0.jpg
Путин: "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"
Ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых стран Европы, никогда не станут "быком" при "Юпитере"-США, заявил Путин.
2025-10-02T20:39
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители
Путин объяснил стремление США запретить покупать энергоносители РФ выражением