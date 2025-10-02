Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим цивилизационным центром - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 02.10.2025 (обновлено: 20:44 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2046009105.html
Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим цивилизационным центром
Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим цивилизационным центром - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим цивилизационным центром
Евросоюз является мощным, но затухающим цивилизационным центром, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:36:00+03:00
2025-10-02T20:44:00+03:00
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2045859342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dde0f32a296dd15c61cfbef7ea76ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, выступление путина на "валдае" — 2025
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин назвал Евросоюз мощным, но затухающим цивилизационным центром

Путин назвал Евросоюз затухающим цивилизационным центром

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Евросоюз является мощным, но затухающим цивилизационным центром, заявил президент России Владимир Путин.
"Это очень мощное объединение с большим, огромным потенциалом. Это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на свои активы
Вчера, 14:31
 
Владимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"РоссияВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала