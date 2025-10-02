Рейтинг@Mail.ru
КНР и Индия никогда не станут быками при Юпитере в виде США, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046008869.html
КНР и Индия никогда не станут быками при Юпитере в виде США, заявил Путин
КНР и Индия никогда не станут быками при Юпитере в виде США, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
КНР и Индия никогда не станут быками при Юпитере в виде США, заявил Путин
Ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых стран Европы, никогда не станут "быком" при "Юпитере" США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:36:00+03:00
2025-10-02T20:36:00+03:00
в мире
индия
китай
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046006883_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd8c271f5ef15cc683b72ff363f93379.jpg
https://ria.ru/20251002/vygoda-2046005956.html
индия
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"
Ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых стран Европы, никогда не станут "быком" при "Юпитере"-США, заявил Путин.
2025-10-02T20:36
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046006883_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3576768cde44f61deb4443cfc9415e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, китай, европа, владимир путин
В мире, Индия, Китай, Европа, Владимир Путин
КНР и Индия никогда не станут быками при Юпитере в виде США, заявил Путин

Путин: КНР и Индия, в отличие от ЕС, не хотят быть быками при Юпитере в виде США

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых стран Европы, никогда не станут "быком" при "Юпитере" США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все хорошо знают фразу: то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ни Китай, ни Индия - даже если иметь в виду, что в Индии коровы - это священные животные - быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это точно не про Китай, Индию - это не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Выгода США от введения тарифов не совсем очевидна, заявил Путин
Вчера, 20:28
 
В миреИндияКитайЕвропаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала