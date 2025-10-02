Отказ от российского газа в Европе разогнал инфляцию, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Отказ от российского газа в Европе привел к закрытию предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию, и люди вышли на улицу, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".