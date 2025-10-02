Рейтинг@Mail.ru
Погибший в зоне СВО Глосс был русским солдатом, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
20:34 02.10.2025
Погибший в зоне СВО Глосс был русским солдатом, заявил Путин
Погибший в зоне СВО Глосс был русским солдатом, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Погибший в зоне СВО Глосс был русским солдатом, заявил Путин
Погибший в зоне СВО Майкл Глосс был русским солдатом, хоть и был американцем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
россия, владимир путин, михаил теплинский, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Теплинский, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины, Общество
Погибший в зоне СВО Глосс был русским солдатом, заявил Путин

Путин: погибший в зоне СВО Глосс был русским солдатом, хоть и из США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Погибший в зоне СВО Майкл Глосс был русским солдатом, хоть и был американцем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот он хоть и американец, он был русским солдатом", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Американец Майкл Глосс погиб вместе с ефрейтором ВС РФ Иваном Коковиным при атаке ВСУ по колонне солдат РФ под Часовым Яром, рассказывал ранее в сентябре журналистам командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия готова продолжать поставки урана в США, заявил Путин
РоссияВладимир ПутинМихаил ТеплинскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
