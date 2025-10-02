https://ria.ru/20251002/putin-2046007773.html
Погибший в зоне СВО Глосс был русским солдатом, заявил Путин
Погибший в зоне СВО Глосс был русским солдатом, заявил Путин
Погибший в зоне СВО Майкл Глосс был русским солдатом, хоть и был американцем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
