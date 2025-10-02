Путин оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ударов по самой Запорожской атомной электростанции нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Слава богу, дело не доходит до ударов по самой атомной электростанции", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о ситуации вокруг ЗАЭС.
Российский лидер отметил, что в целом ситуация под контролем, Россия проводит мероприятия, связанные с защитой и самой станции, и отработанного топлива.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" в 750 киловатт. Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, происходит от резервных дизель-генераторов. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в среду сообщила РИА Новости, что восстановление электроснабжения ЗАЭС по линии "Днепровская" сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее повреждения.