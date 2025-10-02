Путин оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ударов по самой Запорожской атомной электростанции нет, заявил президент России Владимир Путин.

"Слава богу, дело не доходит до ударов по самой атомной электростанции", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о ситуации вокруг ЗАЭС.