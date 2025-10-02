Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 02.10.2025
Путин оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Путин оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Ударов по самой Запорожской атомной электростанции нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
энергодар
владимир путин
вооруженные силы украины
запорожская аэс
россия, днепр (река), энергодар, владимир путин, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река), Энергодар, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Путин оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Путин: ударов по самой Запорожской атомной электростанции нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ударов по самой Запорожской атомной электростанции нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Слава богу, дело не доходит до ударов по самой атомной электростанции", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о ситуации вокруг ЗАЭС.
Российский лидер отметил, что в целом ситуация под контролем, Россия проводит мероприятия, связанные с защитой и самой станции, и отработанного топлива.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" в 750 киловатт. Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, происходит от резервных дизель-генераторов. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в среду сообщила РИА Новости, что восстановление электроснабжения ЗАЭС по линии "Днепровская" сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее повреждения.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (река)ЭнергодарВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
