Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей - РИА Новости, 02.10.2025
20:32 02.10.2025
Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей
Ущерб Индии от санкций будет аналогичен потерям после отказа от российских энергоносителей, поэтому такой отказ не имеет смысла заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
индия
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ущерб Индии от санкций будет аналогичен потерям после отказа от российских энергоносителей, поэтому такой отказ не имеет смысла заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Откажется Индия от наших энергоносителей, тогда понесет определенный ущерб, и по-разному его считают. Некоторые говорят, что это будет до 9-10 миллиардов долларов. Если откажется. А если не откажется, то будут тогда введены санкции в виде этих высоких пошлин, и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Так и зачем тогда отказываться?" - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США
В миреИндияРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
