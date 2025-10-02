https://ria.ru/20251002/putin-2046007072.html
Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей
Ущерб Индии от санкций будет аналогичен потерям после отказа от российских энергоносителей, поэтому такой отказ не имеет смысла заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей
Путин: отказ Индии от российских энергоносителей не имеет смысла