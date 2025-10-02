Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Ущерб Индии от санкций будет аналогичен потерям после отказа от российских энергоносителей, поэтому такой отказ не имеет смысла заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".