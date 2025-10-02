Путин назвал службу сына замдиректора ЦРУ в зоне СВО достойной

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс, воевавший на стороне РФ в зоне СВО, прошел подготовку и был зачислен в элитные войска, он воевал достойно, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".