Путин назвал Россию вторым по величине поставщиком урана в США
Россия является вторым по величине поставщиком урана в США, занимая примерно четверть рынка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
