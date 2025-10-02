Путин рассказал о российской армии в начале СВО

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия не отставала на поле боя, о некоторых вещах просто не знала, но быстро адаптировалась к вызову, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о критике российской армии в начале СВО.
"Во-первых, мы не то что отстали, а некоторых вещей мы, действительно, просто не видели. Это не то что бы хотели сделать, а не успели доделать. Нет. Просто, действительно, некоторых вещей не видели", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос ведущего сессии, директора по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федора Лукьянова.
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
Вчера, 20:01
"Второе, мы воюем, мы производим военную технику, а с нами-то воюет очень много стран, все страны НАТО с нами воюют, они сами этого уже не скрывают. К сожалению, есть и инструкторы, и они принимают участие в боевых действиях на самом деле прям из западных стран", - добавил президент.
"Поэтому, конечно, такой вызов для нас серьезный. Но российская армия и российское государство, российская оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову" - добавил он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.