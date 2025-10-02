Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о российской армии в начале СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 02.10.2025
Путин рассказал о российской армии в начале СВО
Путин рассказал о российской армии в начале СВО
Россия не отставала на поле боя, о некоторых вещах просто не знала, но быстро адаптировалась к вызову, заявил президент России Владимир Путин
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
нато
вооруженные силы украины
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", нато, вооруженные силы украины, выступление путина на "валдае" — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", НАТО, Вооруженные силы Украины, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин рассказал о российской армии в начале СВО

Путин: российская армия быстро адаптировалась к СВО

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия не отставала на поле боя, о некоторых вещах просто не знала, но быстро адаптировалась к вызову, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о критике российской армии в начале СВО.
"Во-первых, мы не то что отстали, а некоторых вещей мы, действительно, просто не видели. Это не то что бы хотели сделать, а не успели доделать. Нет. Просто, действительно, некоторых вещей не видели", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос ведущего сессии, директора по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федора Лукьянова.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
Вчера, 20:01
"Второе, мы воюем, мы производим военную технику, а с нами-то воюет очень много стран, все страны НАТО с нами воюют, они сами этого уже не скрывают. К сожалению, есть и инструкторы, и они принимают участие в боевых действиях на самом деле прям из западных стран", - добавил президент.
Российский лидер уточнил, что в Европе создан специальный центр, который сопровождает все действия ВСУ, делится информацией, передает разведданные, оружие поставляет, обучает и принимают участие не только в подготовительных процедурах, но и в выработке решений и их реализации.
"Поэтому, конечно, такой вызов для нас серьезный. Но российская армия и российское государство, российская оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову" - добавил он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин о Майкле Глоссе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал погибшего в зоне СВО Глосса храбрым человеком
Вчера, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"НАТОВооруженные силы УкраиныВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
