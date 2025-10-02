Рейтинг@Mail.ru
Мир выглядит уныло, когда он монотонен, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
20:27 02.10.2025
Мир выглядит уныло, когда он монотонен, заявил Путин
Мир выглядит уныло, когда он монотонен, заявил Путин
Мир выглядит уныло, когда он монотонен, Россия за разнообразие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
Мир выглядит уныло, когда он монотонен, заявил Путин

Путин: мир выглядит уныло, когда он монотонен, Россия выступает за разнообразие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Мир выглядит уныло, когда он монотонен, Россия за разнообразие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Нам никогда не было свойственно - нам, России, - такое расистское понимание проблем, отношение такое к другим народам, другим культурам, никогда не было свойственно и никогда не будет. Мы за разнообразие, полифонию, ценностную симфонию. Мир, безусловно, вы согласитесь со мной, выглядит уныло, когда он монотонен", - сказал Путин.
