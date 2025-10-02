Мир выглядит уныло, когда он монотонен, заявил Путин

https://ria.ru/20251002/putin-2046005541.html
Мир выглядит уныло, когда он монотонен, Россия за разнообразие, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
