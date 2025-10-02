https://ria.ru/20251002/putin-2046005155.html
Путин рассказал, как ночевал у Тони Блэра
Путин рассказал, как ночевал у Тони Блэра - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал, как ночевал у Тони Блэра
Президент России Владимир Путин рассказал, что ночевал у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, поделился, что они пили кофе в пижамах. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
великобритания
россия
сша
тони блэр
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
великобритания
россия
сша
Путин вспомнил, как пил кофе в пижамах с Тони Блэром
"Мы с ним утром в пижамах кофе пили"
Путин рассказал, что ночевал у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, поделился, что они пили кофе в пижамах.
Путин рассказал, как ночевал у Тони Блэра
Путин заявил, что ночевал у экс-премьера Британии Блэра, они пили кофе в пижамах