20:25 02.10.2025
Путин рассказал, как ночевал у Тони Блэра
Путин рассказал, как ночевал у Тони Блэра
Президент России Владимир Путин рассказал, что ночевал у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, поделился, что они пили кофе в пижамах. РИА Новости, 02.10.2025
в мире, великобритания, россия, сша, тони блэр, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", хамас
В мире, Великобритания, Россия, США, Тони Блэр, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", ХАМАС
Путин рассказал, как ночевал у Тони Блэра

Путин заявил, что ночевал у экс-премьера Британии Блэра, они пили кофе в пижамах

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ночевал у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, поделился, что они пили кофе в пижамах.
"Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним утром в пижамах кофе пили", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя вхождение в "Совет мира" по Газе Блэра.
Президент США Дональд Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
В миреВеликобританияРоссияСШАТони БлэрВладимир ПутинДональд ТрампМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ХАМАС
 
 
