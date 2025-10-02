Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал сложности вокруг ООН - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046004961.html
Путин прокомментировал сложности вокруг ООН
Путин прокомментировал сложности вокруг ООН - РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал сложности вокруг ООН
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал сложности вокруг ООН словами про разъединенные, а не... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:25:00+03:00
2025-10-02T20:25:00+03:00
в мире
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
оон
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045949852_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_203557d970f988d6e3125feec35ca031.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045979995.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045949852_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c6a30d863683fd21a123d5a24d442f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, оон, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, ООН, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин прокомментировал сложности вокруг ООН

Путин прокомментировал проблемы вокруг ООН словами про разъединенные нации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал сложности вокруг ООН словами про разъединенные, а не объединенные нации.
"Проблема не в ООН, на самом деле, ведь ее потенциальные возможности очень большие, вопрос, на самом деле, в том, как мы сами - те самые объединенные, а сейчас, к сожалению, разъединенные нации - все эти возможности используем", - сказал он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин призвал не искажать изначальный смысл ООН
Вчера, 19:27
 
В миреРоссияВеликий НовгородВалдайВладимир ПутинООНВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала