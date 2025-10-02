Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал погибшего в зоне СВО Глосса храбрым человеком - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 02.10.2025
Путин назвал погибшего в зоне СВО Глосса храбрым человеком
Путин назвал погибшего в зоне СВО Глосса храбрым человеком
Президент России Владимир Путин назвал американца Майкла Глосса, погибшего в зоне конфликта на Украине, храбрым человеком, США могут им гордиться.
Путин подробно рассказал историю Майкла Глосса: американца, сына замдиректора ЦРУ, который погиб на СВО. И как там в гимне поется? "США – страна храбрых". Вот он - храбрый человек, реально доказал это своим поведением, своей жизнью.
Путин назвал погибшего в зоне СВО Глосса храбрым человеком

Путин назвал погибшего в зоне СВО американца Глосса храбрым человеком

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал американца Майкла Глосса, погибшего в зоне конфликта на Украине, храбрым человеком, США могут им гордиться.
"Как там в гимне (США - ред.) поется - "США - страна храбрых", да? Вот он (Глосс - ред.) - храбрый человек. Реально доказал это своим поведением, своей жизнью. В принципе значительная часть во всяком случае граждан Соединенных Штатов может гордиться таким парнем, каким был вот тот гражданин США, о котором мы сейчас говорим", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Американец Майкл Глосс погиб вместе с ефрейтором ВС РФ Иваном Коковиным при атаке ВСУ по колонне солдат РФ под Часовым Яром, рассказывал ранее в сентябре журналистам командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
