Путин назвал политику Запада первопричиной украинского кризиса - РИА Новости, 02.10.2025
20:24 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046004504.html
Путин назвал политику Запада первопричиной украинского кризиса
в мире
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин назвал политику Запада первопричиной украинского кризиса

Путин назвал политику Запада корневой первопричиной украинского кризиса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал политику Запада после холодной войны корневой первопричиной украинского кризиса.
"Эйфория и ничем не ограниченная жажда власти тех, кто после холодной войны считал себя победителем, как я уже говорил неоднократно, привели к стремлению навязать всем односторонние, субъективные представления о безопасности. Это, на самом деле, и стало подлинной, корневой первопричиной не только украинского, но и многих других острых конфликтов ХХ - первого десятилетия XXI века", - сказал Путин.
В миреРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
