Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 02.10.2025 (обновлено: 20:24 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2046004117.html
Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе
Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе
Президент РФ Владимир Путин, рассказывая о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Майкле Глоссе, воевавшем на стороне РФ, отметил, что тот сам истекал кровью, но... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:23:00+03:00
2025-10-02T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046003401_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8e4dc85337711208beb7144ce5098bb.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045995466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о Майкле Глоссе
Путин подробно рассказал историю Майкла Глосса: американца, сына замдиректора ЦРУ, который погиб на СВО. И как там в гимне поется? "США – страна храбрых". Вот он - храбрый человек, реально доказал это своим поведением, своей жизнью.
2025-10-02T20:23
true
PT4M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046003401_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b39064ccb26800e2feeed2e77c5bb9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), выступление путина на "валдае" — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе

Путин рассказал о сыне замдиректора ЦРУ Глоссе, который погиб в зоне СВО

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассказывая о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Майкле Глоссе, воевавшем на стороне РФ, отметил, что тот сам истекал кровью, но пытался помочь русскому товарищу.
"И вот представляете, этот парень, молодой парень, 22 года, по-моему, был, сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. Второму раненому", - рассказал глава государства.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
Вчера, 20:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала