Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе
Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе
Президент РФ Владимир Путин, рассказывая о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Майкле Глоссе, воевавшем на стороне РФ, отметил, что тот сам истекал кровью, но... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:23:00+03:00
2025-10-02T20:23:00+03:00
2025-10-02T20:24:00+03:00
Путин о Майкле Глоссе
Путин подробно рассказал историю Майкла Глосса: американца, сына замдиректора ЦРУ, который погиб на СВО. И как там в гимне поется? "США – страна храбрых". Вот он - храбрый человек, реально доказал это своим поведением, своей жизнью.
Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе
