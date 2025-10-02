Путин рассказал о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Глоссе

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассказывая о погибшем сыне замдиректора ЦРУ Майкле Глоссе, воевавшем на стороне РФ, отметил, что тот сам истекал кровью, но пытался помочь русскому товарищу.

"И вот представляете, этот парень, молодой парень, 22 года, по-моему, был, сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. Второму раненому", - рассказал глава государства.