20:22 02.10.2025 (обновлено: 20:26 02.10.2025)
США действительно покупают уран у России, заявил Путин
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. США действительно покупают уран у России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Соединенные Штаты у нас действительно уран покупают", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Россия осталась главным поставщиком урана для АЭС США
30 сентября, 22:20
 
