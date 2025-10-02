https://ria.ru/20251002/putin-2046003737.html
США действительно покупают уран у России, заявил Путин
США действительно покупают уран у России, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
США действительно покупают уран у России, заявил Путин
США действительно покупают уран у России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:22:00+03:00
2025-10-02T20:22:00+03:00
2025-10-02T20:26:00+03:00
сша
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20250930/rossija-2045520991.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
США, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
США действительно покупают уран у России, заявил Путин
Путин: США действительно покупают уран у России