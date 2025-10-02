Путин посоветовал Федору Лукьянову не носить кокошник

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал директору по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федору Лукьянову не носить кокошник.
В ходе заседания глава государства рассказал о вновь появившейся традиции у девушек ходить в кокошниках.
"По поводу кокошников я намек понял, в следующий раз соответствующая одежда будет", - сказал Лукьянов президенту.
Путин, в свою очередь, ответил, что ведущему такой головной убор не нужен. "Вам не надо кокошник", - сказал президент.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.