Если человек разделяет российские ценности, то он наш, заявил Путин
Если человек разделяет российские ценности, то он наш, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Если человек разделяет российские ценности, то он наш, заявил Путин
Неважно, откуда человек, если он разделяет российские ценности, то он наш человек, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
