Россия не знает о реакции Израиля на план США по Газе, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
20:14 02.10.2025 (обновлено: 21:26 02.10.2025)
Россия не знает о реакции Израиля на план США по Газе, заявил Путин
Мы пока не знаем, как Израиль воспринял мирный план главы США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
в мире, израиль, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Мы пока не знаем, как Израиль воспринял мирный план главы США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, конечно, и отношение к этому Израиля. Мы пока тоже этого не знаем, как Израиль это воспримет", — сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Трамп обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
