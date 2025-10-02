Россия не знает о реакции Израиля на план США по Газе, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Мы пока не знаем, как Израиль воспринял мирный план главы США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, конечно, и отношение к этому Израиля. Мы пока тоже этого не знаем, как Израиль это воспримет", — сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Трамп обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.