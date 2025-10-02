Тони Блэр не известен как миротворец, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об инициативе США по сектору Газа, заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр не известен как большой миротворец.
"Действительно, насколько я знаю, я еще так внимательно не смотрел это предложение, но там предлагается создать международный орган, который будет управлять какое-то время... сектором Газа, и во главе его должен стоять господин Блэр. Он не известен как миротворец такой, значит, большой", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент США Дональд Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
