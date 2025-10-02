Рейтинг@Mail.ru
Тони Блэр не известен как миротворец, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
20:13 02.10.2025
Тони Блэр не известен как миротворец, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об инициативе США по сектору Газа, заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр не известен как большой миротворец.
"Действительно, насколько я знаю, я еще так внимательно не смотрел это предложение, но там предлагается создать международный орган, который будет управлять какое-то время... сектором Газа, и во главе его должен стоять господин Блэр. Он не известен как миротворец такой, значит, большой", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент США Дональд Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа. Согласно плану, в "Совет мира" войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Лавров ответил на вопрос о российской позиции по урегулированию в Газе
30 сентября, 13:28
 
